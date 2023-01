Madonna zou "Diana et Endymion" hangen hebben, burgemeester van Amiens vraagt beleefd in filmpje om schilderij te lenen

Amiens had absoluut niet door dat het werk in het bezit was van de Amerikaanse zangeres. Pas na een recent artikel in Le Figaro daagden de mogelijkheden op. Madonna zou nog niet gereageerd hebben. Het is ook niet zeker of ze het werk nog heeft hangen. Maar het is alvast een mooie stunt van Amiens om in de schijnwerpers te komen.

Waarom wil de stad dat ene bepaalde schilderij? Het erotisch getinte "Diana et Endymion" werd gemaakt op bestelling van de Franse koning Lodewijk XVIII om in het paleis van Versailles te schitteren. Het werd in 1873 aangekocht door de staat en werd vijf jaar later in bewaring gegeven aan een museum in Amiens. Maar het doek raakte hopeloos zoek na een intens luchtbombardement van de Duitsers in 1918.



