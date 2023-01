Nooit eerder kwamen zoveel asielzoekers naar ons land als vorig jaar

In totaal vroegen in 2022 meer dan 95.000 mensen bescherming aan in ons land. 63.356 Oekraïense vluchtelingen kregen meteen bescherming, ze kregen een speciaal statuut van "tijdelijk ontheemden" als gevolg van de oorlog in hun land en konden meteen deel uitmaken van onze samenleving. Ze hebben bijvoorbeeld recht op een uitkering en kunnen meteen werk zoeken. De Oekraïners kwamen daardoor niet in het netwerk van de asielcentra terecht dat onder staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) valt, maar in een apart opvangsysteem waarvoor de gewesten bevoegd zijn.