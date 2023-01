Assisenproces Gent uitgesteld: "Frankrijk levert beschuldigde pas uit na zijn straf daar, heel verrassend"

Volgens de advocaat van de beschuldigde, Jan De Winter, is die opgeschorte uitlevering een verrassing. "Wellicht is dat zo voor iedereen die bij het dossier betrokken is. Ik heb het alvast nog nooit meegemaakt, en het zal volgens ons ook niet zo vaak voorkomen. Want dikwijls gebeurt er wel een "tijdelijke overlevering". Dat betekent dat iemand tijdelijk naar het buitenland gaat voor een proces, om daarna terug te keren naar de plaats waar de beschuldigde in een onderzoek betrokken is of een straf uitzit. Maar op die vraag van het openbaar ministerie zijn ze in Lyon dus niet ingegaan", zegt De Winter. "Blijkbaar zou de beschuldigde zelf gevraagd hebben om niet uitgeleverd te worden aan ons land, maar dat verplicht de rechtbank toch niet om hem daar ook in te volgen."

Er is geen nieuwe datum vastgelegd voor het uitgestelde assisenproces. Het gaat dus om een uitstel voor onbepaalde tijd. "En dat heeft volgens mij alles te maken met het feit dat het hof van assisen geen permanent college is", zegt De Winter nog. "Het hof moet telkens samengesteld worden, net als de jury. Er kan niet gezegd worden: we stellen het een jaar uit. Want er kan veel gebeuren in een jaar, en een nieuwe samenstelling zou dan toch wellicht nodig zijn."