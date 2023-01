Toeristen vinden de weg terug naar Denemarken, Nederland én België: meer overnachtingen dan voor corona

Binnen- en buitenlandse toeristen brachten vorig jaar 42,7 miljoen nachten door in hotels, bed and breakfasts, op campings enzovoort. Dat is iets meer dan in 2019, toen er 42,5 miljoen overnachtingen werden geteld.

Ook in Denemarken en Nederland lag het aantal toeristische overnachtingen vorig jaar hoger dan in 2019: respectievelijk +12,3 procent en +3,9 procent, aldus Eurostat.

Voor de hele Europese Unie werden 2,72 miljard overnachtingen door toeristen geregistreerd in 2022. Dat waren er bijna dubbel zoveel als in 2020 en zowat de helft meer dan in 2012, maar het aantal ligt nog 5,6 procent onder het niveau van 2019 (2,88 miljard overnachtingen).

Eurostat geeft mee dat de cijfers doorheen het jaar steeds dichter kwamen bij het precoronapeil. Zo lag het aantal toeristische overnachtingen in de EU in de eerste helft van 2022 nog 11 procent lager dan in 2019, maar in de tweede helft was dat nog maar 1,9 procent.