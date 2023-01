Politie zoekt eigenaar van verloren gelopen biggetje in Hooglede

Ongetwijfeld een oproep die de agenten nog lang zal bijblijven: een verloren gelopen biggetje ophalen in Hooglede. Gisterenvoormiddag kwam de melding binnen vanuit de Meiboomstraat. "Het hangbuikvarkentje liep er rond op de openbare weg. We zijn het dan gaan ophalen", zegt Carl Vyncke van de politiezone RIHO.

Het biggetje zit niet in een cel, maar in Buurt en Co, een dierenasiel in Roeselare. "Het is een braaf dier, dus er was geen reden om het op te sluiten", lacht Vyncke. "Het gebeurt niet vaak dat we zo een bijzondere interventie hebben. In het verleden hebben we wel al eens drie hangbuikvarkentjes gevonden op een parking, maar dat is al een 7-tal jaar geleden."



Voorlopig heeft de eigenaar zich nog niet gemeld. Contact opnemen met de politiezone RIHO kan via 051 26 26 20.