Boekhouder van Panzeri, spil in Europese corruptiezaak, opgepakt: ook zij wordt verdacht van corruptie en witwassen

Waar gaat dit over?

Sinds eind vorig jaar is de Europese politiek in de ban van een omkoopschandaal in het Europees Parlement. Qatar, maar ook Marokko, zou geprobeerd hebben om de economische en politieke besluiten van het Europees Parlement te beïnvloeden. Concreet zou dat gebeurd zijn door grote sommen geld te betalen of dure geschenken te geven aan mensen met een belangrijke positie binnen het Europees Parlement.