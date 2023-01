Boer van Herkenrode zet na protest koeien op stal, maar moet ze nu scheren

Pieter Coopmans, de boer van Herkenrode, scheert nu het koud is zijn koeien. Het zijn dieren met een lang krullende vacht en ze hebben het te warm in de stal. Om te voorkomen dat ze nat in het zweet staan, haalt hij de vacht van hun ruggen. Als ze buiten staan, is dat niet nodig. Maar hij zette zijn dieren noodgedwongen binnen omdat er te veel klachten kwamen van mensen die in deze winterkou medelijden hadden met de dieren.