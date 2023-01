Boxing Club Temse gestart met huiswerkbegeleiding: "Jongeren gevoel geven dat we ook met hen bezig zijn"

Amina en Fleur zijn de vrijwilligers die kinderen en jongeren helpen met hun huiswerk in de boksclub. "Als leerkracht zie ik in de praktijk dat redelijk wat kinderen niet altijd in orde zijn met hun huiswerk. Of sommigen hebben de leerstof niet helemaal goed begrepen. Zo'n project is dus ideaal om die kinderen te begeleiden, en mij daarvoor te engageren. Want niet alle ouders komen ertoe om hun kinderen zelf extra uitleg te geven, of misschien kunnen ze dat ook niet."

De 9-jarige Farah heeft vanmiddag haar eerste uurtje huiswerkbegeleiding gekregen in Boxing Club Temse, en vond het "leuk om daar te werken met cijfers, verkleinwoorden en centen. Want de juffen Fleur en Amina zijn superleuk. Het is goed dat we daar extra uitleg kunnen krijgen, want soms heb ik het lastig in de klas omdat het soms wat te snel gaat voor mij."