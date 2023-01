Bussen van De Lijn stoppen nu ook bij Kazerne Dossin en stadsbibliotheek Het Predikheren in Mechelen

In Mechelen is er vanaf vandaag een nieuwe bushalte van De Lijn op de Vesten aan de Kazerne Dossin en stadsbibliotheek Het Predikheren. Aan deze halte passeren de buslijnen 2, 5, 500 en 508. Van maandag tot en met zaterdag is er een bus per kwartier, op zondag een per half uur. Al deze lijnen passeren onder meer ook bij het station van Mechelen.