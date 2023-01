Canal It Up pleit voor invoering statiegeld: "Brussel heeft nul stappen gezet"

Nu Vlaanderen heeft aangekondigd dat het tegen 2025 statiegeld wil invoeren op blikjes en plastic flessen, is het volgens Canal It Up tijd om de druk op te voeren in Brussel. De organisatie die ijvert voor een plasticvrij kanaal door vanuit kajaks zwerfvuil op te vissen, verzamelde meer dan 5.600 handtekeningen voor de invoering van statiegeld, ruim voldoende om gehoord te worden in het Brussels Parlement. “Jarenlang heeft de industrie de invoering van statiegeld tegengehouden omdat het ingaat tegen hun belangen”, zegt Pieter Elsen van Canal It Up. Hij mag de petitie over statiegeld vandaag voorstellen in de commissie Leefmilieu.