BEKIJK - Werd de arrestatie van klimaatactiviste Greta Thunberg in scène gezet?

De feiten: Thunberg was al enkele dagen in en rond het Duitse Lützerath aanwezig. Ze was daar om samen met andere activisten te demonstreren tegen de uitbreiding van een grote bruinkoolmijn waarvoor ook het gelijknamige dorp zal moeten verdwijnen. Bruinkool is erg vervuilend, maar Duitsland wil door opnieuw meer in te zetten op fossiele brandstoffen de energiebevoorrading verzekeren.