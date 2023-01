Hoe meer je verdient, hoe minder je zou moeten terugkrijgen van het ziekenfonds, stelt de CM voor

De CM-topman stelt daarom voor om een groter onderscheid te maken in de terugbetalingen op basis van het inkomen en dat in verschillende gradaties. "Hoe meer inkomen, hoe meer je zelf kunt betalen", legt hij uit. "Hoe kleiner je inkomen, hoe minder je zelf moet betalen. En dat dan gradueel."

Je krijgt namelijk nu volgens Van Gorp een duale geneeskunde: van wie het kan betalen en wie dat niet kan. "Dit is dan ook een oproep aan alle politieke partijen: is onze sociale zekerheid ons paradepaardje en willen we daarin blijven investeren? Of gaan we te weinig middelen erin steken zodat we allemaal in de problemen komen?"