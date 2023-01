De Ronde van Vlaanderen laat Zottegem dit jaar links liggen: “We vielen van onze stoel”

“We hebben via via moeten vernemen dat er in het parcours van de Ronde Van Vlaanderen 2023 helaas geen plaats meer is voor de passage van de wielrenners in Zottegem”, zegt schepen van Sport Brecht Cassiman (N-VA). “We vielen van onze stoel, want organisator Flanders Classics was wel degelijk op de hoogte van ons langdurig engagement om de Ronde te blijven steunen.”