Fotograaf zoekt en vindt exacte plekken in België waar 236 mensen uit nazitrein sprongen

Fotograaf Jo Struyven brengt de plekken in Vlaams-Brabant en Limburg in beeld waar gedeporteerde Joden konden ontsnappen uit het XXe konvooi, de trein die in 1943 van Mechelen onderweg was naar het nazivernietigingskamp in Auschwitz. Binnenkort is het 80 jaar geleden dat dat transport in België werd gesaboteerd, een unieke verzetsdaad. De beklemmende foto’s van Struyven zijn nu, samen met werk van schilder Luc Tuymans, te zien in het Joods Museum van Brussel.