STVV organiseert fanconferentie: supporters kunnen voor het eerst in de clubgeschiedenis vragen stellen aan CEO

"De toekomst zal uitwijzen wat er met de vragen en opmerkingen zal gedaan worden", zegt Swijsen. "We hebben in het verleden gemerkt dat het bestuur zeker aan de slag gaat met opmerkingen van supporters. Hoe het nu zal gaan, wordt afwachten. Maar ik vind deze fanconferentie in ieder geval een goed initiatief. Het is een experiment maar ook de start hopelijk van nog meer soortgelijke bijeenkomsten in de toekomst", besluit Swijsen.