Film Wolf officieel voorgesteld in Beringen: "Wolven kunnen filmen in gebied dat heel erg lijkt op Belgisch-Limburg"

"De biotopen waar de wolven in de film in rondlopen, die lijken meer op Belgisch-Limburg dan op de Veluwe in Nederland of op Duitsland", vindt Jan Loos van Welkom Wolf. De film vertelt het verhaal van een wolf die geboren wordt in Duitsland en dan als jonge zwerver op zoek gaat naar een nieuw leefgebied. "Ik vind dat de film heel goed het echte verhaal van de wolf vertelt. Het gaat over de moeilijke tocht van zo'n wolf en de gevaren waarmee hij onderweg geconfronteerd wordt. Hij gaat op zoek naar een nieuw leefgebied, en moet daar dan een partner proberen te vinden."