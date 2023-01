Te koop door FOD Financiën: inbeslaggenomen sportvliegtuig van mensensmokkelaars uit Oudenaarde  

De openbare verkoop van het vliegtuig verloopt via mail. "In overleg met Justitie hebben we ook een minimumprijs bepaald, maar die mogen we niet meedelen. Als de prijs niet gehaald wordt, zal het vliegtuig niet verkocht worden", zegt Francis Adyns van de FOD Financiën.

"Iedereen mag bieden op het vliegtuig", gaat Adyns verder. "En dat kan tot 3 februari. Je krijgt ook de mogelijkheid om het vliegtuig eerst te bezichtigen. Daarvoor moet je wel eerst een aanvraag doen. En het is pas na inschrijving dat we meedelen waar en om welk uur ze het vliegtuig kunnen bezichtigen."