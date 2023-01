Defensie wil impact van nieuwe F-35 rond basis van Kleine Brogel voorspellen aan de hand van akoestisch model

Verduyckt vindt dat de regering de bekommernissen over de luide F-35 ernstig neemt. "Dat hebben ze in aanloop naar de komst van de F-35 in Nederland en Noorwegen bijvoorbeeld niet gedaan. Met als gevolg dat er daar geen draagvlak meer is voor de vliegbasissen. Bijvoorbeeld in Noorwegen, daar is de vorige burgemeester die altijd geijverd had voor de F-35 nu de voorzitter van het plaatselijke actiecomité tegen de F-35. De overheid heeft daar huizen in de buurt van de basis moeten opkopen of isoleren."