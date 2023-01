Gemeenteplein Huldenberg wordt onthard

Het Gemeenteplein van Huldenberg moet er tegen 2026 heel anders uitzien. De typische stenen vlakte moet plaats ruimen voor een onthard plein (waar het regenwater in de bodem kan doorsijpelen). En dat mag wat kosten: via de zogenaamde lokale gebiedsdeal "(Her)bronnen in de Brabantse wouden" kon de gemeente Huldenberg van de Vlaamse Overheid een royale subsidie van 750.000 euro krijgen. Van het eigen budget kom daar nog eens 250.000 euro bovenop, zodat het project in totaal begroot kan worden op 1 miljoen euro.