Genkse burgerwetenschappers meten opnieuw de waterkwaliteit van de Stiemerbeek

De resultaten van dat burgeronderzoek waren voor een deel geruststellend. Er zitten nog altijd vissen in de beek. Maar er kwamen ook problemen aan het licht. De verharding in de buurt en het geregeld overstorten van rioolwater in de beek is niet goed voor de waterkwaliteit. Aquafin wil nu door het verbeteren van 25 overstortpunten er voor zorgen dat er minder rioolwater in de beek komt.