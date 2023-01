Gezondheidstoestand van Siciliaanse maffiabaas Denaro "ernstig", politie vindt tweede schuilplaats

Denaro werd behandeld in een privéziekenhuis in Palermo, daar werd hij maandag gearresteerd. Denaro was de meest gezochte maffiabaas in Italië, de politie was al 30 jaar op zoek naar hem. Hij heeft een tumor in de darmen, met uitzaaiingen in de lever. Het hoofd van de afdeling oncologie van de kliniek meldt nu dat zijn gezondheidstoestand ernstig is, en in de laatste maanden zou hij sterk achteruit gegaan zijn.