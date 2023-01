BEKIJK: Great Balls of Choir uit Hasselt gaat viraal met cover van Amerikaanse band R.E.M. en krijgt complimenten van zanger Michael Stipe

"Het is echt zot", zo vat Gert Leunen het samen. Hij is stemcoach en logopedist en is een van de oprichters van Great Balls of Choir. "We organiseren al een tijd open zangavonden in Hasselt. Op zo'n avond maken we samen met de deelnemers een eigen versie van een liedje, met verschillende stemgroepen. Op het einde van de avond nemen we dan telkens een video op en die posten we op onze sociale media."

BEKIJK: De Amerikaanse band R.E.M. deelde de video uit Hasselt op haar eigen Instagramaccount.