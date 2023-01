Hemiksem wil af van reglement dat nabestaanden betalen voor verwijderen van urne op begraafplaats

De factuur komt nu dus bij de nabestaanden terecht. "Dat willen we veranderen. Die kost is nu ten laste van de kinderen of de kleinkinderen. Die zijn vaak moeilijk op te sporen en die mensen verwachten ook die rekening niet. Daarom willen we dat reglement aanpassen. Die kost gaan we nu volledig of gedeeltelijk mee aanrekenen bij aanvang van de concessie." Het punt staat volgende week op de agenda van de gemeenteraad.