Heropening zwembad Neptunium in Schaarbeek eindelijk in zicht

De renovatiewerken van zwembad Neptunium in Schaarbeek liepen niet van een leien dakje, maar als alles goed gaat kunnen Brusselaars er vanaf komende zomer opnieuw terecht om baantjes te trekken. Beliris, die de werken leidt, had er aanvankelijk op gerekend dat zwemmers voor de start van vorig schooljaar zouden kunnen terugkeren naar de zwembaden. Door de bijkomende werken bleek die termijn niet haalbaar, maar volgens Beliris is de heropening nu wel degelijk in zicht.