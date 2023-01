Mechelen investeert 75.000 euro in 5 startende ondernemingen die verspilling en afval voorkomen

Daarnaast wil Recuplan afvalstromen ook in kaart brengen, vult Linne Bastiaenssen aan. "We willen een netwerk ontwikkelen waarin we materialen meteen koppelen aan afnemers. Zo proberen we ook te besparen op transport en tijd. We willen reststromen of overschotten in kaart brengen, zodat we een zicht krijgen op wat er allemaal beschikbaar is in regio Mechelen."