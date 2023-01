Inzendingen carnavalsaffiches Aalst te zien in museum 't Gasthuys

Wie aandachtig is, zal zien dat op alle ontwerpen het jaar 2022 vermeld staat. Door corona werd vorig jaar het carnaval uitgesteld en dus werden de ontwerpen een jaartje in de kast gestoken. Alleen het winnende ontwerp van Dennis De Wolf is vanzelfsprekend aangepast naar 2023. Vorig jaar was er dus geen tentoonstelling van de nieuwe ontwerpen, toen werd gekozen voor een tentoonstelling van de affiches van de afgelopen 50 jaar.

De tentoonstelling is gratis te bezoeken in ’t Gasthuys aan de Oude Vismarkt 13. ’t Gasthuys is geopend van dinsdag tot vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 14.00 tot 18.00 uur. Hieronder al een voorproefje van de ingezonden ontwerpen die het niet gehaald hebben als affiche van carnaval 2023.