Israëlisch hooggerechtshof verklaart benoeming ultraorthodoxe vicepremier onwettig

Het hooggerechtshof in Israël heeft de benoeming van de vicepremier Aryeh Deri onwettig verklaard. Deri is de partijleider van de rechts-religieuze, orthodoxe Shas-partij. Dit oordeel komt er nadat hij veroordeeld is in verschillende fraudezaken. Deri's aftreden verhoogt de spanningen tussen de regering en de justitie.