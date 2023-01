Kinderdagverblijf in Oostkamp kan dan toch openblijven door bezwaarschrift uitbaatster

Volgens woordvoerder Nele Wouters van het Agentschap Opgroeien was de beslissing wel degelijk gegrond. "De bewuste kinderopvang zat op het moment van onze beslissing al langer dan een jaar in een traject van actieve handhaving", zegt ze. "Daarin beland je pas na de nodige waarschuwingen en een formele aanmaning. We vroegen de uitbaatster een plan van aanpak op te stellen tegen 19 december. Maar het voorgelegde plan voldeed voor ons niet."



"Er waren bijvoorbeeld systematisch problemen met de registratie van de aanwezige kinderen en personeel. Zoiets is niet enkel nodig om eventuele capaciteitsoverschrijding te controleren, maar kan ook van vitaal belang zijn in noodsituaties. Stel dat de brandweer het gebouw moet evacueren. Zonder die registratie beschikken de hulpdiensten niet over een lijst met het aantal aanwezigen en bestaat het risico dat een kindje achterblijft. We mogen de problemen niet minimaliseren."