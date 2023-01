Lading gestolen fietsen ontdekt in Brussel

"De gevluchte verdachte werd al snel opgepakt en net als zijn kompaan meegenomen voor verhoor”, meldt een woordvoerder van de politiezone Brussel Hoodstad/Elsene. "In de bestelwagen staken acht fietsen van diverse merken. Geen enkele van de tweewielers beschikte over een serienummer. Een van de verdachten verklaarde dat hij de fietsen voor een prijsje op de kop had getikt op de vroegmarkt en dat hij ze richting Marokko wilde verschepen voor zijn familie. De twee mannen, zonder papieren in het land, werden na verhoor vrijgelaten. Het onderzoek is lopende.”