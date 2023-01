Concertzaal Het Depot in Leuven krijgt nieuwe nachtclub voor 500 feestvierders: "De nood bij de mensen is hoog"

Opnieuw witte rook voor het Leuvense nachtleven, want na de aankondiging van een nieuwe nachtclub aan de oude stelplaats van De Lijn, komt er nu ook een nieuwe club in het centrum van Leuven. De laatste Leuvense nachtclub "Silo" aan de Vaartkom verdween in 2011. "Er is al jaren geen écht nacht- of clubleven meer", zegt de eigenaar van Het Depot, Mike Naert. "Je hebt wel cafés en dansbars op de Oude Markt, maar dat is niet hetzelfde. De vraag naar een nachtclub in Leuven bij is daarom erg groot"