Makers docureeks "Onze natuur" gingen op zoek naar het oranjetipje in natuurgebied Rietbeemd in Geraardsbergen

De cameraploeg streek neer in mei en had bijna een volledige dag nodig om de opnames te maken. "Het vraagt natuurlijk heel wat tijd om de geschikte lichtinval te vinden, en het oranjetipje is natuurlijk voortdurend in beweging", zegt Merlevede.

Wie het oranjetipje in levenden lijve wil zien kan in mei terecht in de Rietbeemd, waar wandelpaden je langs de weilanden leiden waar het vlindertje te spotten valt. Wie zolang niet kan wachten, kan de beelden bekijken in een van de afleveringen van de zevendelige documentaire "Onze natuur", die te bekijken is op Canvas en op VRT MAX.