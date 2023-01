Man die aan woning minister Verlinden in Schoten wilde "solliciteren voor drugscommissaris" is opgesloten in psychiatrische instelling

Maandagmorgen wilde een man een brief afgeven aan de woning van minister van Binnenlandse Zaken Verlinden in Schoten maar de politie heeft dat verhinderd. De minister wordt permanent beveiligd en de agenten konden de man oppakken. De man gedroeg zich vreemd. Hij had ook een sollicitatiebrief voor de functie van nationaal drugscommissaris bij zich. De minister had die functie recent aangekondigd na het toenemende drugsgeweld in Antwerpen.