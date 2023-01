Man uit Veurne vergeet huissleutel en komt vast te zitten in keldergat

Woensdag om 13.30 uur snelde de brandweer, politie en ambulance ter plaatse voor een oproep uit de Vleeshouwersstraat in Veurne. Volgens buurtbewoners zat een man er vast in zijn keldergat en raakte hij er niet meer uit. Doordat de man ook pijn had, kwamen de hulpdiensten ter plaatse om hem te bevrijden.

Nog voor de hulpdiensten aankwamen, kon de man zich met de hulp van omstaanders bevrijden. "De man was blijkbaar vastgeraakt in het gat van het kelderraam nadat hij zijn huissleutel vergeten was en zo terug binnen probeerde te raken", vertelt commissaris Jorik Debruyne. Hij raakte niet gewond.

"Dit was een niet alledaagse oproep en daarom hebben we toch een controle uitgevoerd om zeker te zijn of het bijvoorbeeld niet om een inbreker ging. De man toonde zijn identiteitskaart en haalde ook nog zijn huissleutel binnen om aan te tonen dat zijn verhaal klopte", zegt Debruyne.