40 gezinnen uit Mol krijgen 1.000 liter stookolie van mysterieuze weldoener: "Ongelofelijk verhaal dat je vooral in films ziet"

Een week voor kerstmis kreeg het OCMW uit Mol inderdaad de vraag van een inwoner om voor 40.000 euro aan stookolie te schenken aan gezinnen of alleenstaanden die het financieel moeilijk hebben in de winterperiode. "We zijn dan gaan kijken welke gezinnen in het verleden al een stookoliepremie kregen en nu het geld goed kunnen gebruiken', zegt schepen van Sociale Zaken, Wendy Soeffers (N-VA). "Dat was geen makkelijke selectie. We zijn niet over een nacht ijs gegaan en hebben dit goed besproken met de maatschappelijk werkers."