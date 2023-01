Minister Zuhal Demir wil verschillende bedrijven betrekken bij proefprojecten digitaal statiegeld

Op 23 december vorig jaar schaarde de Vlaamse regering zich achter het plan om vanaf 2025 statiegeld in te voeren op blikjes en flessen. De ingreep moet helpen om het zwerfvuil terug te dringen. Er wordt geopteerd voor een digitaal systeem waarvan de haalbaarheid zal uitgetest worden in proefprojecten. Zijn die projecten niet positief, zal Vlaanderen toch opteren voor een klassiek statiegeldsysteem zoals in het buitenland.

De voorbije dagen publiceerde nieuwssite Apache verschillende berichten over de mogelijke link tussen de Vlaamse plannen voor het digitale statiegeld en de belangen van het bedrijf Unbox. "Het voorgestelde systeem komt recht uit de koker van Unbox, het bedrijf van voormalig N-VA-marketinggoeroe Erik Saelens waarvan Europarlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA) sinds enkele maanden medebestuurder is", stelt Apache.

Minister Demir kreeg in het Vlaams Parlement vragen van Groen en Vooruit, twee partijen die sowieso grote vragen hebben bij de keuze voor een digitaal systeem, maar die ook de wenkbrauwen fronsen bij de besluitvorming. "Dit dossier is doorspekt van belangenvermenging en gelobby", zo zei Mieke Schauvliege (Groen). Volgens Steve Vandenberghe (Vooruit) heeft de minister "zich laten misleiden door de verpakkingsindustrie".

Minister Demir gaat in tegen de kritiek. Volgens haar zullen er verschillende bedrijven betrokken worden bij de geplande proefprojecten. Er is geen sprake van een exclusieve samenwerking met één bedrijf. "Het is nooit gezond om al je eieren in één mand te leggen", aldus Demir. Volgens de N-VA-minister hebben verschillende bedrijven ook al aangegeven dat ze over de nodige technologie beschikken.

Als uit de proefprojecten zou blijken dat het digitale systeem niet goed werkt, zal er gekozen worden voor het klassieke statiegeldsysteem. "Ik zou dan toch een stommerik zijn om dat toch in te voeren. U denkt toch niet dat ik als beleidsmaker een systeem zou invoeren waarvan is aangetoond dat het niet werkt. Het toch invoeren omdat de sector het vraagt? Zo werkt het niet. Dat gaan we niet doen", aldus nog Demir.