"Nachtmerrie die niet ophoudt", emotionele zus van Olivier Vandecasteele getuigt in de Kamer

Ondanks diplomatieke inspanningen van onder anderen minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib en haar voorgangster Sophie Wilmès hebben de overheid en de familie van Vandecasteele schijnbaar weinig grip op de zaak. Ook over de toestand van Vandecasteele en de omstandigheden waarin hij vastzit, is de informatie maar mondjesmaat beschikbaar.

Nathalie Vandecasteele, de zus van Olivier, had het in de Kamer over "een nachtmerrie die maar niet ophoudt". "Een kind of broer zo zien lijden, dat is gewoon niet menselijk, niet leefbaar", sprak ze. Vandecasteele had het onder meer over de omstandigheden van de detentie van haar broer.

In de eerste twee maanden verbleef hij in een kelder met enkel een laken ter beschikking, en dus geen matras of stoel, vertelde ze. Ook vandaag zit hij onder de grond in een ruimte zonder daglicht. Sinds juli kan Vandecasteele wel een uurtje per dag naar buiten. Tijdens het laatste gesprek op kerstavond sprak Olivier over problemen met zijn gehoor, waarvoor hij medicatie zou hebben gekregen, klonk het.