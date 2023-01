Niels uit Zottegem is Mister Tattoo Benelux: “eindelijk eens een gewone gast”

Niels Middernacht uit Leeuwergem had zich eerder al ingeschreven voor tattoo-wedstrijden, maar raakte nooit door de selectie. “Ik wou meedoen omdat ik zag dat er altijd fitnessmodellen winnen. Ik wou deelnemen als gewone gast, om te bewijzen dat ook normaal uitziende mensen deze wedstrijd kunnen winnen.”

Over het aantal tatoeages op zijn lichaam is hij niet zeker: “Ik heb ze vorig jaar ’s geteld en toen zat ik al over de 60, nu wellicht over de 70. Het probleem is dat ze in en door elkaar lopen.”