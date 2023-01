Nieuw hypermodern distributiecentrum van PostNL in Evergem: “Er kunnen meer dan 100.000 pakjes per dag passeren"

PostNL is van plan om er enorme hoeveelheid pakjes te verwerken in het nieuwe centrum in Evergem. Dat betekent dus ook veel in- en uitrijdend verkeer. “De hinder zal erg beperkt blijven, we hebben er een intern onderzoek rond gevoerd." PostNL werkt er met een sortering 's ochtends voor de pakjes die binnenkomen uit de webwinkels, later is er een tweede sortering die pakjes klaarzet voor de bezorgers.” In absolute piekmomenten zullen er ruim 100.000 pakjes in het centrum passeren. Het centrum gaat in december open.