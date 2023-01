Nieuw project in politiezone CARMA om families na familiaal geweld zo snel mogelijk te begeleiden

"Hoe gaat het met u?", zo heet het nieuwe proefproject. "En daarbij gaat de aandacht naar gezinnen waar het risico op herhaald geweld nog relatief laag is", legt burgemeester van Genk Wim Dries (CD&V) uit. "Samen met de andere lokale besturen werken wij al 5 jaar intensief samen met het Family Justice Center (FJC) Limburg, en tot nog toe legden we de focus op gezinnen met een hoger risico op herhaald geweld. Maar wat we nog wat misten, was een heel persoonlijke benadering van gezinnen waarbij het risico op herhaald geweld nog relatief laag is."

Het is nu de bedoeling is om snel en proactief een begeleiding op te starten bij gezinnen die voor het eerst op de radar komen bij de politie. Want bij het FJC merken ze dat problemen vaak lijken te ontstaan als een gezin te lang alleen doorploetert.