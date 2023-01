Nieuwe flitspalen in Genk meten in beide richtingen: aantal overtredingen verdubbeld

In de Mosselerlaan staat al een nieuwe camera opgesteld. “Die camera kan de snelheid in twee richtingen meten en moet niet meer omgedraaid worden”, vertelt korpschef Geert Verheyen van de politiezone Carma. Sinds de installatie van de camera’s in Genk zijn al dubbel zoveel overtredingen vastgesteld. “Chauffeurs verwachten niet dat ze in beide richtingen kunnen geflitst worden. Recent hebben we iemand betrapt die 130 km per uur reed in een zone 50. De hardrijder dacht dat hij niet langs de voorzijde kon geflitst worden”, aldus de korpschef.