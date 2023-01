Nieuwe geluidsschermen langs E40 in Oorbeek veroorzaken meer lawaai dan de oude schermen

"De nieuwe geluidsschermen zijn wel hoger gebouwd, dat is een goeie zaak", zegt buurtbewoners Roland Dewolfs. "Maar het lawaai is gebleven. Het verkeer is natuurlijk ook toegenomen. We hebben nu ook 's nachts heel veel last en dat was vroeger minder. Het hangt er ook van af waar je in het dorp woont. Mensen die dichter bij de geluidsschermen wonen hebben minder last." En dat heeft te maken met hoe het geluid zich verplaatst.