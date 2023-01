Station Mortsel-Oude-God krijgt tweede trein per uur voorlopig niet terug: "Kan die ene dan wel stipter rijden?"

De stad is teleurgesteld. "We blijven toch een beetje op onze honger zitten", zegt Gitta Van Peborgh (Vooruit), federaal volksvertegenwoordiger en schepen in Mortsel. "Van 2 naar 1 trein gaan was al een kaakslag en die trein komt dan ook nog vaak te laat of wordt wel eens afgeschaft. Zo wordt de trein dus heel onbetrouwbaar en gaan mensen de auto weer nemen. En dat voelen we. Wie files zegt, zegt Mortsel en wie Mortsel zegt, zegt files. We worden hier doorkliefd door gewestwegen. Als er iets op de ring gebeurt of op de snelwegen, dan zit het hier nokvol."