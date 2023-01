OH Leuven geeft 25 wedstrijdballen aan voetbalclub SC Orsmaal na diefstal

Gelukkig kon OH Leuven de andere voetbalclub helpen. "De club contacteerde ons vlak nadat de diefstal in de media kwam", vertelt Dominik. Via materiaalleverancier Stanno kon de Leuvense voetbalclub 25 gloednieuwe ballen regelen. "We kregen die net voor de aftrap van de wedstrijd tegen Eupen." Een mooi gebaar van OHL, vindt Dominik: "Je hoopt stiekem op hulp, maar dat die er ook effectief komt, is zo fijn. We zijn OHL heel dankbaar."