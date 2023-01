Nieuw vaccinatiepunt opent in Aartselaar, terwijl ze op andere plaatsen in Vlaanderen net sloten

In Aartselaar is er opnieuw een vaccinatiepunt geopend, terwijl de meeste vaccinatiecentra in Vlaanderen op het einde van het jaar hun deuren sloten. Ook voor het vaccinatiecentrum van Eerstelijnszone Rupelaar in Niel was dat het geval. De regio besliste om in Aartselaar tijdelijk toch nog een vaccinatiepunt te openen om de druk op de huisartsen te verlichten. Daar krijgen ouderen hun coronavaccin en kinderen hun eerste inentingen.