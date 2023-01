Havengeul in Blankenberge opnieuw verzand door zware regenval van afgelopen dagen, nieuwe baggerwerken nodig

De nieuwe baggerwerken komen er aan de westelijke kant van de geul. "De rest van de jachthaven is wel nog diep genoeg, dus daar zijn er geen baggerwerken nodig", reageert burgemeester Björn Prasse (Open VLD) die ook bevoegd is voor de haven. "We moeten nu bekijken wanneer we starten met baggeren, want voorjaarsstormen kunnen dat werk volledig ongedaan maken."

Later dit jaar starten ook de werken voor een nieuwe westelijke strekdam. Die moet voor een permanente oplossing zorgen en voorkomen dat de vaargeul van en naar de jachthaven telkens weer verzandt. De bouw van de strekdam zal zo'n drie jaar duren.