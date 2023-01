Pas ontdekte komeet is komende weken mogelijk zichtbaar met het blote oog

Dat is het geval op 1 februari, als de komeet de aarde tot op zo'n 42 miljoen kilometer zal naderen. Dat is echter niet het beste ogenblik om de komeet waar te nemen omdat de maan ons dan parten zal spelen.

De beste periode om de komeet te zien, moet het weekend van 21 en 22 januari zijn, als het nieuwe maan is, en de week die daarop volgt. In die periode zal de komeet door de sterrenbeelden Kleine en Grote Beer trekken, vooraleer naar het zuidelijk halfrond te trekken en te verdwijnen.

Het schouwspel zal minder spectaculair zijn dan de doortocht van de komeet Hale-Bopp in 1997 en die van Neowise in 2020, twee kometen die flink wat groter zijn dan C/2022 E3 (ZTF). Daar staat tegenover dat C/2022 E3 (ZTF) dichter bij de aarde zal komen en daardoor zal de komeet gemakkelijk waar te nemen zijn met een eenvoudige telescoop of een goede verrekijker. En mogelijk zelfs met het blote oog, als er niet te veel lichtvervuiling is in de buurt en - uiteraard - als de hemel helder is en niet bewolkt.

"We kunnen een aangename verrassing krijgen en een object zien dat 2 keer helderder is dan verwacht", zo hoopt astrofysicus Biver.