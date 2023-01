Peruaanse hoofdstad Lima twee dagen lang hét centrum van volksprotest tegen afzetting ex-president Castillo

Het volksprotest ontaardde de voorbije weken geregeld in gewelddadige confrontaties tussen betogers en de veiligheidsdiensten. In totaal vielen al zeker 42 doden. Maandag 9 juni was de bloedigste dag, toen vielen bij protest aan de luchthaven van Juliaca, in het zuiden van het land, op één dag 17 doden. De betogers eisen vandaag en morgen ook gerechtigheid voor die doden. "We komen naar Lima voor alle doden en gewonden de er al vielen tijdens het protest elders in het land", getuigt een van hen.



Hoewel presidente Boluarte zondag de noodtoestand afkondigde in de regio's Lima, Callao, Cuzco en Puno, liet ze in een toespraak voor het Grondwettelijk Hof toe dat de betogers naar de hoofdstad afzakken en Lima "innemen". Maar ze riep de bevolking op om dat vreedzaam en kalm te doen. "De rechtsstaat mag niet onderworpen worden aan de grillen van een groep", zei ze. De noodtoestand geeft het leger in elk geval de toestemming om tussenbeide te komen om de orde te herstellen.