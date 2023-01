Politiezone Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst maakt eigen podcast: "Hopen een meerwaarde te bieden voor de mensen"

De politiezone maakt podcasts over het reilen en zeilen binnen het korps. "We hebben bijvoorbeeld een aflevering gemaakt over het heterdaad-team, een politieploeg die nu tijdens de donkere wintermaanden wordt ingezet tegen inbrekers. Daarin bespreken we dan wat we doen en hoe het ontstaan is. Je hoort met interviews met alle mensen die meewerken aan de campagne."