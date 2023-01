Politie stelt 8 inbreuken vast bij controle van 5 bars en nachtclubs in Kortrijk en Kuurne

Dinsdagavond voerde de lokale recherche van politiezone Vlas controles uit in vijf bars en nachtclubs in de stad Kortrijk, de Kortrijkse deelgemeenten en Kuurne. "Tijdens de controles werden sociale, fiscale en gerechtelijke inbreuken vastgesteld", vertelt woordvoerder Thomas Detavernier. "De uitbaters hebben een proces-verbaal gekregen en moeten zich opnieuw in regel stellen."

Tijdens de controles waren drie personen illegaal aan het werk die geen geldige verblijfsdocumenten hadden voor ons land. Daarnaast schond ook één persoon zijn probatiemaatregelen, gebruikte iemand een valse identiteitskaart en waren er twee inbreuken op het correct bijhouden van het dagontvangstenboek. Er is ook een onderzoek gestart naar mogelijke schijnzelfstandigheid van één van de uitbaters.