Poperinge plaatst camera's aan jeugdcentrum om agressie tegen te gaan

In Jeugdcentrum De Kouter in Poperinge was er de voorbije maanden al een paar keer agressie tijdens fuiven. Jongeren werden lastiggevallen en er waren vechtpartijen. Twee mannen die in augustus onder meer een twintiger lastigvielen kwamen onlangs nog voor de rechter. Ze bleken ook in Ieper voor problemen te hebben gezorgd en riskeren nu tot twee jaar cel. "Die gasten kicken op geweld", zegt de vader van het slachtoffer, "ze gaven mijn zoon eerst een duw omdat ze uit waren op een vechtpartij. Met vier tegen één waren ze, wat bijzonder laf is."

Burgemeester Christoph Dejaegher (CD&V) erkent het probleem. "Het neemt nog geen grote proporties aan", zegt hij, "maar het klopt wel dat we er plots weer last van hebben nadat het tien jaar lang erg rustig was, op hier en daar een schermutseling na. Het gaat onder meer om mensen van buiten de stad die in Poperinge voor problemen komen zorgen. Maar we gaan dit niet tolereren en snel actie ondernemen."



In november is al eens extra politie ingezet tijdens een fuif. Maar vanaf morgen komen er dus extra camera's aan het jeugdcentrum. "Er hangen al wat camera's in de buurt", weet de burgemeester, "maar er waren nog enkele strategische plekken waar we geen zicht op hadden en dat gaat dus veranderen."